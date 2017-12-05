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فوائد صحية هائلة لـ«ماء الورد».. تعرَّف عليها

فوائد صحية هائلة لـ«ماء الورد».. تعرَّف عليها
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تواصل – وكالات:

ماء الورد سائل مقطّر من الماء وأوراق الورد يُستخدم في المنطقة العربية منذ القرن الـ 7 الميلادي لرائحته الزكية، ولفوائده الصحية أيضاً. إليك أهم الفوائد المؤكدة لماء الورد:

البشرة. الجلد أكبر أعضاء الجسم، وهو درع الحماية الأول والأساسي لأعضاء الجسم. ويحتوي ماء الورد على مضادات للأكسدة تحمي خلايا البشرة من التلف الذي تسببه أشعة الشمس أو العوامل الأخرى. إلى جانب أن ماء الورد مضاد لالتهابات البشرة، وبالتالي يساعد على تهدئة الحكّة والإكزيما وتخفيف الاحمرار.

الجهاز التنفسي. يعالج ماء الورد احتقان الحلق، ويساعد على استرخاء عضلات الحلق وبالتالي تخفيف ضيق التنفس.

العيون. يمكن استخدام ماء الورد كقطرة للعين لتخفيف الكثير من مشاكل العيون، مثل: التهاب الملتحمة، وجفاف العين، والتهاب كيس الدمع، والمياه البيضاء (الكتاراكت).

الإصابات. يعالج ماء الورد الحروق، والجروح التي تسبب قطع الجلد، والندوب.

الالتهاب. يمكن استخدام ماء الورد كمطهّر يمنع العدوى والالتهابات.

الحالة النفسية. يمكن استنشاق ماء الورد لتخفيف التوتر والاكتئاب والشد العصبي وأحاسيس الحزن.

الصداع. استنشاق ماء الورد يخفّف الصداع النصفي والصداع العادي.

الهضم. تساعد قطرات من ماء الورد على تخفيف الانتفاخ والتلبك المعوي والإمساك.

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