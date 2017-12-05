حكم نهائي بالجلد والغرامة على مواطن شوَّه سمعة خطيب جمعة

تواصل – الرياض:

أصدرت محكمة الاستئناف حكما نهائياً وقطعياً، بجلد مواطن 20 جلدة وتغريمه خمسة آلاف ریال، بعد ثبوت إدانته بتشويه سمعة إمام وخطيب جمعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المواطن زعم أن خطيب الجمعه استولى على مبالغ ماليه منه دون وجه حق، مقابل دورات تطويرية، ونشر هذه المزاعم في مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» و«انستغرام»،

ووصف المدان الدورات المتخصصة التي يقدمها خطيب الجمعة، أنها “خداع وكذب وسرقة أموال”، ودعا إلى إعادة أمواله.

وردد المحكوم عليه عبارات تشوه سمعة الخطيب ومنها «أطالبك بسداد مستحقاتي المالية التي اغتصبتها وتبرئ ذمتك»، «سأدعو عليك في كل سجدة»، إلى جانب عبارات مماثلة ووصف دورات وأعمال صاحب الشكوى بأنها كذب وخداع.

وأمام المحكمة تم الاستماع الى الطرفين، وأفاد المتهم بأن العبارات التي كتبها في صفحته الشخصية بـ «الفيسبوك» لم تكن سبا أو قذفا أو شتما، وزعم أنه اعتقد أن العبارات التي دونها كانت في الرسائل الخاصة، ولم يعلم أن الآخرين اطلعوا عليها لجهله في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهت المحكمة بالحكم بالغرامة خمسة آلاف ریال على المواطن في الحق العام وجلده 20 سوطا في الحق الخاص، طبقاً لـ “عكاظ”.