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العثور على جثة إمام مسجد في مزرعة بالباحة.. والقاتل حاول حرقها

العثور على جثة إمام مسجد في مزرعة بالباحة.. والقاتل حاول حرقها
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تواصل – الرياض:

استطاعت الجهات الأمنية بالباحة، كشف “سر” وفاة إمام مسجد عثر على جثته بمزرعة أحد أقاربه في مركز معشوقة التابعة لمحافظة القرى، وألقت القبض على القاتل.

وكانت شرطة مركز معشوقة تلقت بلاغاً من ذوي إمام المسجد، يفيد باختفائه في ظروف غامضة، وبعد عمليات بحث وتحرٍ تم العثور على جثته بمزرعة أحد أقاربه.

وكشفت مصادر أن الجاني حاول حرق جثة إمام المسجد بعد قتله، ليمحو معالم جريمته ويتخلص من الجثة، وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد طراد أنه تم القبض على الجاني، والتحقيق جار معه، طبقاً لـ “الوطن”.

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