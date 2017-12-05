«الأرصاد» تتوقع وصول كتلة هوائية باردة.. وغبار على 3 مناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بدأ تأثير كتلة هوائية باردة مع نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية) وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر, شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ,وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج,بيما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ,وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.