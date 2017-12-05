عشرات آلاف الأمريكيين يفرون من منازلهم بشكل مفاجئ

تواصل- سامر محمد:

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: “إن كاليفورنيا الجنوبية شهدت أمس الثلاثاء حرائق واسعة أتت على مساحات شاسعة من الأراضي في غضون ساعات وأجبرت عشرات الآلاف من الأمريكيين على الفرار من منازلهم.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي كان فيه رجال الإطفاء يكافحون حريقا هائلا شمال غرب لوس أنجلوس، كان آخرون يتصدون لحرائق أخرى اشتعلت أمس وأجبرت المزيد على الفرار من منازلهم.

وأضافت أن السلطات أصدرت تحذيرات من وجود مخاطر أخرى قادمة في تلك المنطقة، في وقت تحدث فيه خبراء الطقس عن أن المنطقة تواجه خطر الحريق بدرجة كبيرة للغاية حتى يوم الخميس المقبل على أقل تقدير بسبب هبوب الرياح المعروفة بـ”سانتا أنا” وانخفاض الرطوبة مما قد يؤدي إلى اتساع نطاق الحرائق بشكل أسرع.

ووصفت الصحيفة تلك الحرائق بأنها الأحدث في عام وحشي على كاليفورنيا، وذلك بعد أشهر من حرائق مميتة في مقاطعة “واين” والتي قتلت العشرات من الأمريكيين ودمرت الآلاف من المباني.

ولفتت إلى أن الحريق الأكبر أمس كان في مقاطعة فينتورا، حيث خرج حريق صغير عن السيطرة في غضون ساعات وامتد لأكثر من 50 ألف هكتار حتى بعد الظهر بتوقيت كاليفورنيا.

وكشفت عن أن الحريق أتى على منطقة بمساحة مدينة سياتل في ولاية واشنطن وامتد إلى مدينة فينتورا التي بها أكثر من 100 ألف شخص، وذكرت أن 27 ألفا جرى إجلاؤهم حتى ظهر أمس ومعظمهم لا يعرف مصير منازلهم.