امرأة تحتال على الشرطة الأمريكية أمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية

تواصل- سامر محمد:

قالت شبكة “سي بي إس” الأمريكية: إن المترجمة الفورية للغة الإشارة التي استخدمتها شرطة مدينة “تامبا” في ولاية فلوريدا متهمة بالاحتيال.

وأشارت الشبكة إلى أن المتهمة ظهرت في قسم شرطة تامبا الأسبوع الماضي على أنها مترجمة فورية للغة الإشارة، في الليلة نفسها التي أعلنت فيها الشرطة عن اعتقال مشتبه في كونه سفاح قتل عدد من الأشخاص هناك.

وأضافت أنه في الوقت الذي شاهد فيه كثير من الناس تلك الأخبار المهمة المتعلقة باعتقال السفاح، كان الذين يعانون من الصم والبكم غير قادرين على فهم ما يجري.

ولفتت الشبكة إلى أنه اتضح أن المتهمة لديها سجل جنائي كبير، وأن شرطة تامبا لم تقم بالفحص المطلوب ولم تشك في المتهمة عندما جاءت إليهم.

كان خبراء في لغة الإشارة تحدثوا بعد مشاهدتهم للمؤتمر الصحفي الذي ظهرت فيه المتهمة على أنها تقوم بالترجمة الفورية بلغة الإشارة، عن أنها تقوم بإشارات غير مفهومة بينما تقف بجانب المسؤولين خلال إعلانهم اعتقال السفاح المشتبه به.