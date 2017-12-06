امرأة تحتال على الشرطة الأمريكية أمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية

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Tampa Police Chief Brian Dugan, center, along with Mayor Bob Buckhorn, right, announce that they intend to charge Howell Emanuel Donaldson, 24, with four counts of first degree murder in connection with the Seminole Heights homicides, Tuesday, Nov. 28, 2017, in Tampa, Fla. Police detained the man earlier Tuesday after a tip that he had a gun at a McDonald's. Four people have been killed in the neighborhood since Oct. 9. (Chris Urso/Tampa Bay Times via AP)
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تواصل- سامر محمد:

قالت شبكة “سي بي إس” الأمريكية: إن المترجمة الفورية للغة الإشارة التي استخدمتها شرطة مدينة “تامبا” في ولاية فلوريدا متهمة بالاحتيال.

وأشارت الشبكة إلى أن المتهمة ظهرت في قسم شرطة تامبا الأسبوع الماضي على أنها مترجمة فورية للغة الإشارة، في الليلة نفسها التي أعلنت فيها الشرطة عن اعتقال مشتبه في كونه سفاح قتل عدد من الأشخاص هناك.

وأضافت أنه في الوقت الذي شاهد فيه كثير من الناس تلك الأخبار المهمة المتعلقة باعتقال السفاح، كان الذين يعانون من الصم والبكم غير قادرين على فهم ما يجري.

ولفتت الشبكة إلى أنه اتضح أن المتهمة لديها سجل جنائي كبير، وأن شرطة تامبا لم تقم بالفحص المطلوب ولم تشك في المتهمة عندما جاءت إليهم.

كان خبراء في لغة الإشارة تحدثوا بعد مشاهدتهم للمؤتمر الصحفي الذي ظهرت فيه المتهمة على أنها تقوم بالترجمة الفورية بلغة الإشارة، عن أنها تقوم بإشارات غير مفهومة بينما تقف بجانب المسؤولين خلال إعلانهم اعتقال السفاح المشتبه به.

 

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