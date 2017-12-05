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قرارات جديدة لخدمة هواة الطيران بـ«الطائرات الصغيرة»

قرارات جديدة لخدمة هواة الطيران بـ«الطائرات الصغيرة»
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تواصل – فرق التحرير:

أعلن الأمير فهد بن مشعل بن سعود (رئيس جمعية الطيران بدول مجلس التعاون) التوصل إلى إجراءات جديدة تخدم هواة الطيران.

وقال إنه لن يكون الـHandler إلزاميًا على الطائرات الصغيرة، غير التجارية، وأنه بمقدور صاحب الطائرة أن يكون المشغل لها، ما يعني الإعفاء من رسوم المشغل، موضحا أنه تناول خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالحكيم التميمي، هموم وتطلعات هواة وعشاق الطيران.

وحول الأكاديميات فقد تم فصل Part 61 من Part 141؛ حيث يمكن استخراج رخصة 61 مستقلة، وأن رخص الطيارين ستكون صلاحيتها مدى الحياة lifetime، مشيرا إلى أن هذه النتائج المهمة جاءت بعد التعاون الذى أبداه رئيس الهيئة؛ حيث أصدر قرارات فورية لتيسير المعوقات.

‏وقدم بن مشعل شكره للأمير ‫سلطان بن سلمان، رئيس ‫نادي الطيران، على دعمه وتشجيعه المستمر، كما قدم الشكر لرئيس هيئة الطيران المدني، على تفاعله ودعمه لهواة الطيران.

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