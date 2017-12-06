جثة شاب مفقود تظهر محروقة وبها طلقة بالرأس في بيت مهجور بالباحة

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أكد الناطق الإعلامي لشرطة الباحة العقيد سعد صالح طراد، أنهم تمكنوا من كشف غموض تغيب شاب من محافظة القرى بمنطقة الباحة، بعد العثور عليه في أحد المنازل المهجورة مقتولاً ومحروقا.

حيث اعترف القاتل بعد القبض عليه، أنه استدرج المجني عليه مساء يوم الجمعة الماضي لأحد الأودية، وأطلق عليه النار من سلاحه بطلقة واحدة بالرأس، ثم نقله لأحد المباني المهجورة وقام بغسل آثار الدماء التي كانت عالقة بسيارة المجني عليه وحرق الجثة بعد ذلك لإخفاء أثر جريمته.

وأضاف طراد، أن دوريات شرطة محافظة القري بالتعاون مع فرقة من الدفاع المدني، وبعد عملية تمشيط لجميع المواقع القريبة من سيارة المفقود عثرت عليه في أحد المنازل المهجورة مقتولاً ومحروقا؛ ومن خلال معاينة مسرح الجريمة تبين أن عملية القتل تمت في مكان آخر، ومن ثمّ تم نقل الجثة للمنزل المهجور”.

وأبان العقيد طراد، أن القاتل، في بداية العقد الثالث من العمر، وتربطه صلة قرابة بالمجني عليه، وقد اعترف بارتكابه لتلك الجريمة البشعة.

وكانت شرطة محافظة القري، تلقت بلاغاً يوم السبت الماضي من أحد المواطنين يفيد بتغيب ابنه البالغ من العمر 26 عاماً من بعد صلاة الجمعة، وبالبحث عنه وُجدت سيارته متوقفة أمام أحد المنازل التي تبعد عن البلدة التي يسكنون بها، وبها آثار دماء.