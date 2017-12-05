«بلدي طبرجل» يوصي بطرح القطع الخدمية بالمنطقة الصناعية للاستثمار

تواصل – أحمد الرمال:

عقد المجلس البلدي بمحافظة طبرجل أول أمس الاثنين جلسته العادية السابعة والعشرون برئاسة الدكتور مدالله عايد الصالح وحضور جميع الأعضاء.

وفي بدايه الجلسة شكر رئيس المجلس الاعضاء على التقارير المقدمة للمجلس التي تخص بعض أعمال البلدية الاستثمارية والإعلامية وكذلك شكر البلدية على التوقيع مع المستثمرين العثيم وهرفي، وبعد ذلك اطلع المجلس على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات ومنها:

– أقر المجلس إعداد كتيب يتضمن انجازات المجلس البلدي والبلدية للسنتين الماضيتين.

– كما ناقش المجلس ما يتعلق باستثمار سوق الخضار وما تم ملاحظته من وجود عشوائية بالمحلات المقامة وأوصى باكمال اللازم حسب النظام.

– أوصى المجلس بإعلان القطع الاستثمارية بالمنطقة الصناعية الخدمية مثل محطة محروقات بكامل مرافقها من سوبر ماركت ومطعم ومسجد.

– كما أوصى المجلس بسرعة التنسيق والمتابعة مع شركة الكهرباء لتوصيل الكهرباء لاعمدة الإنارة بحي الورود.

– كما أقر المجلس إنشاء حدائق في حي السمح وحي الورود ورصف وإنارة ماتبقى من حي السمح.

– كما ناقش المجلس بعض اقتراحات وشكاوي المواطنين وإحالتها للإدارات والأقسام ذات لعلاقة.

– كما ناقش المجلس طلبات المواطنين ومقترحاتهم ومنها توسيع مدخل كبري طبرجل القديم وعمل مبنى لمكتب خدمات البلدية وسفلتة الطريق الذي يحد المستوصف والمدارس من جهة الغرب.

– وكذلك عمل شارع سيدين من مروحة النبك ويتصل بالشارع العام وربط الأحياء بالأسفلت.