رياح مثيرة للأتربة بالجوف.. و«الدفاع المدني» يحذر مرتادي الطرق السريعة

تواصل – أحمد الرمال:

طالبت إدارة الدفاع المدني بالجوف المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، بعد التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هبوب رياح مثيرة للأتربة سرعتها 45كم/س، تتسبب في تدهور الرؤية الأفقية، وذلك بداية من الساعة العاشرة، صباح اليوم الأربعاء، وحتى الرابعة عصرا.

ونبه المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي على مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة، تجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية، ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.