البيت الأبيض: «ترامب» يعلن قراره بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس اليوم

تواصل – وكالات:

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “ثابت تماما في رأيه” حول نقل سفارة الولايات المتحدة من “تل أبيب” إلى مدينة القدس، وأنه سيدلي بتصريحات مهمة بهذا الخصوص، الأربعاء.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد حذر ترامب، في اتصال هاتفي، من خطورة تداعيات هذا القرار، مؤكدا أنه سيؤجج مشاعر المسلمين، بينما أكد الرئيس الفلسطیني محمود عباس أن هذا الأمر سيؤثر سلبا على عملیة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تأكید زعماء مصر والأردن والمملكة على خطورة القرار.