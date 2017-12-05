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«حماية المستهلك» تنصح عند شراء الذهب والأحجار الكريمة بشهادة الضمان

«حماية المستهلك» تنصح عند شراء الذهب والأحجار الكريمة بشهادة الضمان
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تواصل – فريق التحرير:

طَالَبَت جمعية حماية المستهلك مشتري الذهب والمعادن الثمينة بمراعاة عِدَّة أمور مُهِمَّة، أبرزها: الحصول على شهادة معتمدة للحجر الكريم توضح نوعيته ودرجة النقاء واللون والوزن وجودة القطع ونوعه، فِي حَالِ احتواء القطعة المشتراة على أحجار كريمة.

وأوضحت الجمعية، في تَغْرِيدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ تويتر، مساء الثلاثاء، أن الشهادة يجب أن تتضمن: عيار ووزن الذهب، ووزن الفصوص، وبلد المنشأ، وتحديد نسبة وزن الفصوص إلى وزن المعدن، وعلامة الصانع، أو المستورد، وتحديد أَي عيوب في المعدن أو الفص.

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