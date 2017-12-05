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بعد اتهامه بالتحرش.. استقالة أقدم عضو في الكونجرس الأمريكي

بعد اتهامه بالتحرش.. استقالة أقدم عضو في الكونجرس الأمريكي
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تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: “إن “جون كونيرز” المنتمي للحزب الديمقراطي وأقدم عضو في الكونجرس اضطر للاستقالة بعد سلسلة من الاتهامات ضده بالتحرش الجنسي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “كونيرز” حمل الآن لقبين فهو أقدم عضو في الكونجرس وأصبح الآن أول عضو يستقيل في وقت يواجه فيه “الكابيتول هيل” بمجلسيه الكونجرس والشيوخ ادعاءات بارتكاب عدد من أعضائهما للتحرش وسوء السلوك.

ولفتت إلى أن “كونيرز” مثل دائرته الانتخابية لمدة 54 عاما، واستجاب للضغوط المتصاعدة من قبل القادة الديمقراطيين الذين دعوه للاستقالة بعد تنامي أعداد النساء اللائي عملن معه في الماضي واللائي اتهمنه بالتحرش بهن وسوء معاملتهن.

وتحدثت الصحيفة عن أن “كونيرز” أعلن من المستشفى استقالته، كما أعلن دعمه لابنه في الانتخابات القادمة على مقعده الشاغر، في وقت أعلن فيه عضو آخر من نفس الأسرة عن نيته الترشح على نفس المقعد.

واعتبرت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية أن استقالة “كونيرز” تنهي تحقيقا من قبل لجنة الأخلاق والقيم في الكونجرس بشأن الاتهامات الموجهة ضده لأن اللجنة ليس لديها سلطة على غير الأعضاء.

وأضافت أن “كونيرز” انتخب لأول مرة في 1964م، وكان أول عضو من السود يخدم في اللجنة القضائية بالكونجرس.

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