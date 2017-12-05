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رابطة العالم الإسلامي: العبث بالقدس سيواجه بغضب.. ونثمن جهود المملكة

رابطة العالم الإسلامي: العبث بالقدس سيواجه بغضب.. ونثمن جهود المملكة
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تواصل – واس:

أكدت رابطة العالم الإسلامي أن الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل يُعد خطوة خطيرة تبارك الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في القدس، وتصادم القرارات الدَّوْلِيَّة المُؤكّدَة على ذلك.

وأوضح مَعَالِي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في بيان له أن أَي قرار من هذا القبيل سيواجه بغضب إسلامي كبير ويفتح تداعيات خطيرة، وأن أبسط مَا يُمكن التعبير عنه إزاء هذه الخطوة أنها تمثل الدخول بقضية القدس المصيرية في الوجدان الإسلامي نحو تعقيدات تمس مبدأ عدم التأثير على مفاوضات الحل النهائي.

وَأَشَارَ مَعَالِيه إلى أن المأمول من الولايات المتحدة الأمريكية السعي الحثيث بها نحو مسيرة السلام ودفعها إلى الأمام، وأن الرجوع بها إلى الوراء سيهدد بمزيد من التداعيات بالغة الخطورة في شأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأَضَافَ أن الرابطة بوصفها مظلة للشعوب الإسلامية تؤكد أن القدس تُمثل في الشعور الإسلامي قضية مُهِمَّة لا تقبل سوى الحل العادل والمنصف الذي يحفظ التاريخ والحق ليضع الأمور في نصابها الصحيح دون أَي انحياز سلبي أو تعقيد خطير.

وقدم مَعَالِيه باسم الرابطة شكره وامْتِنَانه للجهود المبذولة من المملكة العَرَبِيّة السعودية في هذه القضية، وبخَاصَّة مَا أعلنته مُؤخَّرَاً من موقف حازم وعادل حيالها، مترجِمَةُ بذلك مَا يجب أن يكون عليه صوت العالم الإسلامي الصادر عن متعلقه الروحي وقبلته الجامعة.

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