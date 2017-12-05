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«الجارديان»: خادم الحرمين حذر «ترامب» من خطورة خططه تجاه القدس
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تواصل – سامر محمد:

حذرت صَحِيفَة “الجارديان” البريطانية، من أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قد يشعل اضطرابات في أنحاء الشرق الأوسط، مع توجهه للاعتراف رَسْمِيّاً بالقدس “عاصمة لإسرائيل”، منهياً بذلك عقوداً من الدبلوماسية التي اتبعها رؤساء أمريكا الذين سبقوه.

وأشارت الصَحِيفَة إلى أن “ترامب” سيلقي خطاباً مهماً يتعلق بتلك القضية اليوم الأربعاء، واتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وغيره من القادة العرب لإخبارهم بتخطيطه لنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.

ولفتت الصَحِيفَة إلى أن “ترامب” رفض التوقيع منتصف ليل الاثْنَيْنِ الماضي على قرار يعطل نقل السفارة والذي قَامَ كل الرؤساء الأمريكيين الذين سبقوه مُنْذُ 1995م بالتوقيع عليه.

وأبرزت الصَحِيفَة، تحذير خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الأمريكي من الإقدام على تنفيذ خططه، وذلك خلال اتصال هاتفي من قبل “ترامب”، مضيفة أن خادم الحرمين حذره أَيْضَاً من أن أَي تحرك سيمثل خطوة خطيرة من شأنها أن تؤجج مشاعر المسلمين.

وذَكَرَت الصَحِيفَة، أن الولايات المتحدة طلبت من موظفيها تجنب المدينة القديمة في القدس والضفة الغربية حتى إشعار آخر.

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