«النقل» تُعلق على واقعة نثر مجهولين لمسامير على طريق «الرين – بيشة»

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قال تركي الطعيمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، إنهم لا يستطيعون اتهام شخص أو جهة معينة بالتورط في واقعة وضع مسامير على طريق الرين في بيشة، وهي الواقعة التي سَبَّبَت إزعاجاً كبيراً، بعد أن عطلت حركة السير، وتَسَبَّبَت في انفجار إطارات عدد من السيارات، وكادت أن تتسبب في وقوع حوادث.

ووجه الطعيمي، في مداخلة مع برنامج “الراصد”، الشكر للمواطنين على سرعة تفاعلهم مع الواقعة، وإبلاغ الجهات المختصة.

وَأكَّدَ “متحدث النقل” أن الوزارة تستقبل عبر الرقم 938 أَي بلاغات بِشَأْنِ الطرق، وأن لديها تَطْبِيقَاً على الأجهزة الذكية يحدد مواقع البلاغات بشكل مباشر.