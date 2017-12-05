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مستفيدون يشتكون من سوء تنفيذ «إسكان بيش» بجازان.. والوزارة ترد

مستفيدون يشتكون من سوء تنفيذ «إسكان بيش» بجازان.. والوزارة ترد
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تواصل – فريق التحرير:

اشتكى عدد من مستفيدي الوحدات السكنية في ‘‘إِسْكَان بيش‘‘ بجازان، من سوء تنفيذ التشطيبات والتشققات في الأسوار، فَضْلاً عن الهبوط الذي أصاب الأرضيات داخلياً وخارجياً.

وذكر أحد المستفيدين عبر برنامج ‘‘الراصد‘‘ على شاشة الإخبارية اليوم، أن مسؤولي الوزارة أخبروه أنه فِي حَالِ عدم تَسَلُّمه المنتج السكني المخصص له، يجب التنازل عنه رغم إبلاغهم بالعيوب التي تحتويها الوحدة المخصصة التي تَسَلَّمها.

وبين آخر، أنه تم إبلاغه بأنه سيتم ترميم الوحدة السكنية رغم أنها تعد جديدة، وأَضَافَ مستفيد ثالث، أن وحدته السكنية تحتوي على تصدعات كبيرة جداً، والعديد من المتخصصين أَفَادُوا بأنها غير قابلة للسكن وآيلة للسقوط، بِحَسَبِ قوله.

فِي السِّيَاقِ ذَاتِهِ، ورداً على مَا ذكره المستفيدون وعبر برنامج ‘‘الراصد‘‘ أيضاً، أكَّدَ الدكتور حسن الحازمي وكيل وزارة الإِسْكَان للشؤون الفنية، أن التشققات الذي ذكرها المستفيدون هي مجرد ترميلات في الدهانات وهذه الأمور تحدث بشكل طبيعي، بِسَبَبِ الرطوبة العَالِية ودرجة الحرارة اللتين تسببان دَائِمَاً مشاكل بدهانات المباني.

وقال الحازمي: ‘‘إن الوزارة ملتزمة أمام المواطنين بتسليمهم وحدات سكنية نموذجية مثل تلك التي شاهدوها بالعرض الأول أثناء توقيعهم العقود‘‘ كَاشِفَاً أن مشروعات الوزارة تشرف عليها مكاتب اسْتشَارات هندسية ذات تصنيف عالٍ.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر نعم

    انصحك يالحازمي لوجه الله لاتحط في ذمتك شيء انت ماتدري عنه لا بكره تعض اصابع الندم اذا احد مات بسبب دفاعك على هالبيوت… وحط نفسك محل هالناس المساكين

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