بعد تكرار حوادثها.. قرار بإيقاف عربات الجولف داخل جامعة الطائف

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أَصْدَرَ مدير جامعة الطائف، الدكتور حسام زمان، قَرَارَاً بإيقاف عمل عربات الجولف داخل الحرم الجامعي في شطر الطالبات لحين إعادة تقويم إِجْرَاءَات السلامة والتشغيل.

قرار مدير الجامعة، جاء بعد ثاني حادثة دهس تتسبب بها تلك العربات داخل الحرم الجامعي، حيث قَالَ المتحدث باسم الجامعة صالح الثبيتي: إن طالبة أُصيبت بعدما اصطدمت بها عربة الجولف، وَتَمَّ نقلها إلى المُسْتَشْفَى لتلقي العلاج، بحسب “عكاظ”.

وفي 20 نوفمبر الماضي، تعرضت إحدى منسوبات الجامعة للدهس أَيْضَاً من إحدى هذه العربات، وأصيبت بإصابات متفاوتة، ووقتها قَالَ “الثبيتي”: إنه حادث عرضي وأن الجامعة بصدد اتخاذ التدابير لعدم تكراره.