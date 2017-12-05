مستشفى «نمرة» العام يطلق 8 مبادرات توعوية (صور)

تواصل – سلطان السهيمي:

أقام مُسْتَشْفَى نمرة العام، اليوم الثلاثاء، بقيادة مدير المُسْتَشْفَى حسين المنتشري، مُبَادَرَة اليوم العالمي للتطوع 5 ديسمبر تحت الشعار الموحد “تطوعي_ صحة” وبمشاركة مدير مكتب التعليم علي سلطان السهيمي، والشركاء المجتمعين لمُسْتَشْفَى نمرة مع مجموعة من المدارس وفريق رواد العطاء التطوعي وعامة الناس.

وقد اشتملت الحملة على حزمة من المبادرات وعددها 8 مبادرات هدفها توعوي، مستهدفة نشر ثقافة الصحة وثقافة المشي، وتوزيع منشورات بالشارع، فحص السُّكَّرِيّ، وقياس الطول والوزن، والتوعية بخطر المضادات الحيوية.

وأَيْضَاً تم التوعية بصحة الفم والأسنان، واستخدام معقم اليدين، وطريقة استخدام قلم الإنْسُولِين، خَاصَّة أنه بعد فتحه يحفظ في درجة حرارة الغرفة وليس بالثلاجة.

وقدم قائد البرنامج الأخصائي عبدالرحمن السهيمي، شكره لكل من حَضَرَ ودعم وشارك وبادر في هذه المُبَادَرَة، داعياً الله لهم بدوام الصحة والعافية.