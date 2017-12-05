الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

النائب العام: 320 شَخْصَاً استُدعُوا أمام مُكَافَحَة الْفَسَادِ و159 تم إيقافهم

النائب العام: 320 شَخْصَاً استُدعُوا أمام مُكَافَحَة الْفَسَادِ و159 تم إيقافهم

بالفيديو.. آخر مشهد للرئيس اليمني السابق داخل منزله قبل مقتله

بالفيديو.. آخر مشهد للرئيس اليمني السابق داخل منزله قبل مقتله

الوزراء: نأمل أن تسهم انتفاضة الشعب اليمني في تخليص بلادهم من التنكيل والتهديد

الوزراء: نأمل أن تسهم انتفاضة الشعب اليمني في تخليص بلادهم من التنكيل والتهديد

«الجبير» يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية بالكويت

«الجبير» يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية بالكويت

«جوجل» يكشف عن أفضل تطبيقات 2017

«جوجل» يكشف عن أفضل تطبيقات 2017
0

تواصل – وكالات:

أزاح محرك البحث “جوجل” الستار، عن أفضل تطبيقات الهواتف المحمولة تحميلاً خلال العام الْجَارِي 2017.

وجاء في المركز الأول “Socratic” “سوكراتيك”، وَهُوَ تطبيق تعليمي متوافر على متجري “جوجل بلاي”، و”أبل”، يساعد على إنجاز الفروض الدراسية.

والتطبيق متخصص في مجموعة واسعة من العلوم، بما في ذلك الرياضيات، والتاريخ، والاقتصاد، واللغة الإنجليزية، والكيمياء، والأحياء.

ويعمل التطبيق، بعمل مسح لفرضك الدراسي من خلال كاميرا هاتفك المحمول، ثم تقوم بتحميله عليه؛ مِنْ أَجْلِ أن يتعرف على المشكلة بشكل تلقائي، ويساعدك على اجتيازها.

وقال “جوجل” عن تطبيق “سوكراتيك”: لقد أسرنا، بذكائه، وبتصميمه الجميل، وبمضمونه المفيد، وَهُوَ نموذج رفيع للذكاء الصناعي، ويساعدك على حل المشكلة خطوة بخطوة، على طريقة المسائل الحسابية”.

كما كشف “جوجل” عن أفضل خمسة تطبيقات رواجاً في بريطانيا خلال 2017، وهي كالتالي:

“FaceApp” “فيس آب”، وَهُوَ تطبيق للتصوير الفوتوغرافي.

“Mercari” “ميركاري”، وَهُوَ تطبيق للتسوق.

“Selfie Camera” “سيلفي كاميرا” وَهُوَ تطبيق لتعديل الصور.

كذلك كشف “جوجل” عن أكثر خمسة تطبيقات لاقت رواجاً خلال 2017 في الولايات المتحدة الأمريكية:

“Photo Editor” “فوتو إيديتور”، وَهُوَ تطبيق تعديل صور.

“What The Forecast” وَهُوَ تطبيق للأَرْصَاد الجوية.

TopBuzz Video، والذي يضم موضوعات الأكثر رواجاً، مثل فيديوهات وصورة “جيف” طريفة، وعروض تلفزيونية.

“Yarn” “يارن”، وَهُوَ تطبيق خاص بالقصص القصيرة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جوجل تعد بإنهاء تتبع الهواتف الذكية

جوجل تعد بإنهاء تتبع الهواتف الذكية

«ديلي ميل» تكشف عن تجسس «جوجل» على المستخدمين

«ديلي ميل» تكشف عن تجسس «جوجل» على المستخدمين

كيفية اكتشاف التطبيقات المستهلكة لبطارية الجوال

كيفية اكتشاف التطبيقات المستهلكة لبطارية الجوال

4 نصائح لالتقاط «صور احترافية» بجوالك

4 نصائح لالتقاط «صور احترافية» بجوالك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المبتعث المبدع «معاذ بوعائشة» يكشف لـ«تواصل» قصة إنجازه الجديد طباعة «قلب جنين»
تقارير وحوارات

المبتعث المبدع «معاذ بوعائشة» يكشف لـ«تواصل» قصة إنجازه الجديد طباعة «قلب جنين»

المزيد
مغردون يردون على «الاتصالات»: النت ضعيف والخدمة سيئة والأسعار نار
تقارير وحوارات

مغردون يردون على «الاتصالات»: النت ضعيف والخدمة سيئة والأسعار نار

المزيد
في انتظار تحقيقات النيابة.. الحقيقة الغائبة بواقعة تجمهر فتيات حول سيارة «الهيئة»
تقارير وحوارات

في انتظار تحقيقات النيابة.. الحقيقة الغائبة بواقعة تجمهر فتيات حول سيارة «الهيئة»

المزيد
مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات
تقارير وحوارات

مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>