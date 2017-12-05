«جوجل» يكشف عن أفضل تطبيقات 2017

تواصل – وكالات:

أزاح محرك البحث “جوجل” الستار، عن أفضل تطبيقات الهواتف المحمولة تحميلاً خلال العام الْجَارِي 2017.

وجاء في المركز الأول “Socratic” “سوكراتيك”، وَهُوَ تطبيق تعليمي متوافر على متجري “جوجل بلاي”، و”أبل”، يساعد على إنجاز الفروض الدراسية.

والتطبيق متخصص في مجموعة واسعة من العلوم، بما في ذلك الرياضيات، والتاريخ، والاقتصاد، واللغة الإنجليزية، والكيمياء، والأحياء.

ويعمل التطبيق، بعمل مسح لفرضك الدراسي من خلال كاميرا هاتفك المحمول، ثم تقوم بتحميله عليه؛ مِنْ أَجْلِ أن يتعرف على المشكلة بشكل تلقائي، ويساعدك على اجتيازها.

وقال “جوجل” عن تطبيق “سوكراتيك”: لقد أسرنا، بذكائه، وبتصميمه الجميل، وبمضمونه المفيد، وَهُوَ نموذج رفيع للذكاء الصناعي، ويساعدك على حل المشكلة خطوة بخطوة، على طريقة المسائل الحسابية”.

كما كشف “جوجل” عن أفضل خمسة تطبيقات رواجاً في بريطانيا خلال 2017، وهي كالتالي:

“FaceApp” “فيس آب”، وَهُوَ تطبيق للتصوير الفوتوغرافي.

“Mercari” “ميركاري”، وَهُوَ تطبيق للتسوق.

“Selfie Camera” “سيلفي كاميرا” وَهُوَ تطبيق لتعديل الصور.

كذلك كشف “جوجل” عن أكثر خمسة تطبيقات لاقت رواجاً خلال 2017 في الولايات المتحدة الأمريكية:

“Photo Editor” “فوتو إيديتور”، وَهُوَ تطبيق تعديل صور.

“What The Forecast” وَهُوَ تطبيق للأَرْصَاد الجوية.

TopBuzz Video، والذي يضم موضوعات الأكثر رواجاً، مثل فيديوهات وصورة “جيف” طريفة، وعروض تلفزيونية.

“Yarn” “يارن”، وَهُوَ تطبيق خاص بالقصص القصيرة.