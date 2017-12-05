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كيف تدمر «الدهون» الجسم؟

كيف تدمر «الدهون» الجسم؟
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تواصل – وكالات:

نشرت مجلة “Proceedings of the National Academy of Science” دراسة حول كَيْفِيَّة تدمير الدهون الضارة، مثل زيت النخيل، والدهون الحيوانية، للأغشية الخلوية؛ مَا يُؤدِّي إلى موت الخلايا.

وطور علماء جامعة كولومبيا طريقة جديدة لتحديد مسار وتأثير الأحماض الدهنية المشبعة على الجسم بعد امتصاص الخلايا لها، بِحَسَبِ وكالة الأنباء الفرنسية.

قد بدل العلماء الهيدروجين بنظيره الديوتيريوم الثقيل، دون تغيير الخصائص الكيميائية للمركب؛ الأَمْر الذي سهل من مراقبة الأحماض.

واتضح أن الأحماض الدهنية المشبعة تتحد مع غشاء البلازما وتخلق منطقة صلبة وتخل من مرونته؛ الأَمْر الذي يؤدي إلى فقدان البلازما خصائصها الطبيعية وتدميرها.

ووجد الباحثون أن الأحماض الدهنية غير المشبعة، الموجودة في السمك، والزيوت النباتية، والمكسرات، قادرة على التخلص من الأثر السلبي للدهون الضارة.

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