الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

النائب العام: 320 شَخْصَاً استُدعُوا أمام مُكَافَحَة الْفَسَادِ و159 تم إيقافهم

النائب العام: 320 شَخْصَاً استُدعُوا أمام مُكَافَحَة الْفَسَادِ و159 تم إيقافهم

بالفيديو.. آخر مشهد للرئيس اليمني السابق داخل منزله قبل مقتله

بالفيديو.. آخر مشهد للرئيس اليمني السابق داخل منزله قبل مقتله

الوزراء: نأمل أن تسهم انتفاضة الشعب اليمني في تخليص بلادهم من التنكيل والتهديد

الوزراء: نأمل أن تسهم انتفاضة الشعب اليمني في تخليص بلادهم من التنكيل والتهديد

«الجبير» يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية بالكويت

«الجبير» يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية بالكويت

أمير حائل: وزير الصحة تعهد بتشغيل المستشفى التخصصي قريباً

أمير حائل: وزير الصحة تعهد بتشغيل المستشفى التخصصي قريباً
0

تواصل – فريق التحرير:

تعهد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بتشغيل مُسْتَشْفَى الملك سلمان التخصصي “حائل التخصصي سابقاً” خلال الخمسة أسابيع القادمة، بِحَسَبِ مَا أعلن عنه أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد.

البشارة التي زفها أمير حائل جاءت خلال مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، خلال لقائه أمس وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والشؤون الهندسية المهندس بدر الدلامي، والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود الشمري؛ لِمُنَاقَشَةِ آليات تسريع تنفيذ المشاريع الصحية بالمنطقة بصورة عاجلة.

وضمن اسْتِعْدَادات إعادة التشغيل، وقف الدكتور الدلامي والدكتور الشمري، أمس الاثْنَيْنِ، على آخر تجهيزات المُسْتَشْفَى التخصصي وتفقدا الأقسام ورصدا أبرز حاجاته.

وَأكَّدَ مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري، أن مديرية الشؤون الصحية بحائل تسعى جاهدة لاستقطاب كوادر طبية متخصصة ومميزة لتشغيل المُسْتَشْفَى، بِحَسَبِ “عكاظ”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«سعود الطبية» تفتتح مركز القسطرة القلبية بـ«90 عملية»

«سعود الطبية» تفتتح مركز القسطرة القلبية بـ«90 عملية»

بالصور.. أمير حائل يدشن محطة ركاب القطار «سار»

بالصور.. أمير حائل يدشن محطة ركاب القطار «سار»

تحويل جميع المراكز  الصحية المستأجرة إلى مملوكة خلال 6 سنوات

تحويل جميع المراكز  الصحية المستأجرة إلى مملوكة خلال 6 سنوات

وزير الصحة: حركة الناس أصبحت قليلة جداً بسبب الأجهزة

وزير الصحة: حركة الناس أصبحت قليلة جداً بسبب الأجهزة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المبتعث المبدع «معاذ بوعائشة» يكشف لـ«تواصل» قصة إنجازه الجديد طباعة «قلب جنين»
تقارير وحوارات

المبتعث المبدع «معاذ بوعائشة» يكشف لـ«تواصل» قصة إنجازه الجديد طباعة «قلب جنين»

المزيد
مغردون يردون على «الاتصالات»: النت ضعيف والخدمة سيئة والأسعار نار
تقارير وحوارات

مغردون يردون على «الاتصالات»: النت ضعيف والخدمة سيئة والأسعار نار

المزيد
في انتظار تحقيقات النيابة.. الحقيقة الغائبة بواقعة تجمهر فتيات حول سيارة «الهيئة»
تقارير وحوارات

في انتظار تحقيقات النيابة.. الحقيقة الغائبة بواقعة تجمهر فتيات حول سيارة «الهيئة»

المزيد
مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات
تقارير وحوارات

مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>