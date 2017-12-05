أمير حائل: وزير الصحة تعهد بتشغيل المستشفى التخصصي قريباً

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تعهد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بتشغيل مُسْتَشْفَى الملك سلمان التخصصي “حائل التخصصي سابقاً” خلال الخمسة أسابيع القادمة، بِحَسَبِ مَا أعلن عنه أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد.

البشارة التي زفها أمير حائل جاءت خلال مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، خلال لقائه أمس وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والشؤون الهندسية المهندس بدر الدلامي، والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود الشمري؛ لِمُنَاقَشَةِ آليات تسريع تنفيذ المشاريع الصحية بالمنطقة بصورة عاجلة.

وضمن اسْتِعْدَادات إعادة التشغيل، وقف الدكتور الدلامي والدكتور الشمري، أمس الاثْنَيْنِ، على آخر تجهيزات المُسْتَشْفَى التخصصي وتفقدا الأقسام ورصدا أبرز حاجاته.

وَأكَّدَ مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري، أن مديرية الشؤون الصحية بحائل تسعى جاهدة لاستقطاب كوادر طبية متخصصة ومميزة لتشغيل المُسْتَشْفَى، بِحَسَبِ “عكاظ”.