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ضبط 4 مصانع «خمور» تديرها عمالة مخالفة بالرياض

ضبط 4 مصانع «خمور» تديرها عمالة مخالفة بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

نجحت الحملة الأمنية المشتركة “وطن بلا مخالف” خلال الـ20 يوماً مُنْذُ انطلاقها بالعاصمة الرياض، في ضبط أربعة مصانع خمور محلية الصنع، كاملة التجهيز، متوزعة مَا بين جنوب ووسط الرياض، فيما كان رابعها بمركز سعد على طريق الشرقية، وجميع من يديرونها عَمَالَة وافدة مخالفة لنظام الإِقَامَة والعمل.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء في بَيَانٍ لَهَا، اسْتِمْرَار جهود الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف).

كما أوضحت أنه تم ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور جنوب العاصمة، يديره إثيوبيان من مخالفي نظامي الإِقَامَة والعمل (في العقد الثالث من العمر).

وأكدت أنه جرى تحريز عينة من المضبوطات وإتلاف المصنع، وإيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حَسْبَ الاختصاص، وَفْقَ نظام الإِجْرَاءَات الجزائية، مشددة بأن الحملة مستمرة حتى تحقق الأهداف المنشودة منها.

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