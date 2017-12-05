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اليمن.. مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش الوطني

اليمن.. مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش الوطني
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تواصل – واس:

تشهد مديرية المصلوب بمحافظة الجوف اليمنية، اليوم، معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني ومِيلِيشِيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري في تصريح لموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية: ‘‘إن معاركَ هي الأعنف تشهدها اليوم جبهتا الساقية والسلان الواقعتان بين مديريتي الغيل والمصلوب بالجوف‘‘.

وامتدت المواجهات وَفْقَاً للمصدر من جبهة الساقية حتى جبهة السلان، فيما احتدمت المعركة بين الجيش الوطني اليمني والمِيلِيشِيا الحوثية الانقلابية على صعيد واحد في الجبهتين.

وَأكَّدَ الموقع، أن الجيش الوطني كبد المِيلِيشِيا الحوثية ضربات موجعة؛ أَسْفَرَت عن سقوط عديد من القَتْلَى والجَرْحَى في صفوفها.

وفِي ذَاتِ السِّيَاقِ، قامت مدفعية الجيش الوطني والتحالف العَرَبِيّ بقصف مكثف مواقع المِيلِيشِيا في الجبهات ذاتها.

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