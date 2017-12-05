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«صحة جازان» تكشف حقيقة وجود حالة وفاة بـ«إنفلونزا الخنازير»

«صحة جازان» تكشف حقيقة وجود حالة وفاة بـ«إنفلونزا الخنازير»
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تواصل – فريق التحرير:

نفت صحة جازان اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة، بِشَأْنِ وجود حالة وفاة جَرَّاء إِنْفِلْوَنْزَا الخنازير لمريض داخل مُسْتَشْفَى أبوعريش.

وأَوْضَحَ المتحدث باسم صحة جازان نبيل غاوي، أنه لم تسجل حالة وفاة بمرض إِنْفِلْوَنْزَا الخنازير، مُشِيرَاً إلى أن وزارة الصحة نوهت خلال الأسابيع الماضية إلى أن موسم الشتاء الحالي يشهد نَشَاطَاً مرتفعاً لفيروس الإِنْفِلْوَنْزَا، خَاصَّة سلالة H1N1 بمختلف مناطق المملكة – وَفْقَاً لـ”عكاظ” -.

وَأَشَارَ غاوي إلى أن الوزارة ترصد النشاط الموسمي لفيروس الإِنْفِلْوَنْزَا عبر مراكز مراقبة موزعة على مناطق المملكة، ترتبط بشبكة عالمية تَابِعَة لمنظمة الصحة العالمية، وتتابع باسْتِمْرَار أنواع السلالات الدارجة للإِنْفِلْوَنْزَا، ومعدل حالات الالتهاب الرئوي الشديد طوال العام.

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