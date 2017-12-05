شاهد.. تحذير من استخدام «الكلوركس والفلاش» في وقت واحد

تواصل – فريق التحرير:
أظهر مقطع فيديو متداول، مواطناً يحذر جمعاً من المواطنين، من استخدام “الكلوركس والفلاش” معاً في التنظيف.
وذكر المتحدث في الفيديو أن استخدام الاثنين – معاً – يصدر غازات سامة قد تسبب فشلاً رئوياً، أو قد تؤدي للوفاة.
تواصل – فريق التحرير:
أظهر مقطع فيديو متداول، مواطناً يحذر جمعاً من المواطنين، من استخدام “الكلوركس والفلاش” معاً في التنظيف.
وذكر المتحدث في الفيديو أن استخدام الاثنين – معاً – يصدر غازات سامة قد تسبب فشلاً رئوياً، أو قد تؤدي للوفاة.
صدق والله اني استخدمته وحلطت الاثنين مع بعض فوالله الا لحظات صدر غاز سام غريب رائحته جلست ادور بالبيت من الاختناق ياما غيرت الملابس بسرعه وتروشت بلي ماء وطارت الريحه ولله الحمد الموت ياناس