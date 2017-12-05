شاهد.. تحذير من استخدام «الكلوركس والفلاش» في وقت واحد

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، مواطناً يحذر جمعاً من المواطنين، من استخدام “الكلوركس والفلاش” معاً في التنظيف.

وذكر المتحدث في الفيديو أن استخدام الاثنين – معاً – يصدر غازات سامة قد تسبب فشلاً رئوياً، أو قد تؤدي للوفاة.