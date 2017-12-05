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خبراء: عملة «البيتكوين» مقامرة.. وقد تخسر كل ما تملك دون استرجاع

خبراء: عملة «البيتكوين» مقامرة.. وقد تخسر كل ما تملك دون استرجاع
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تواصل – فريق التحرير:

قال سامي الحلوة، خبير في العملات الإِلِكْتُرُونِيّة، إن عملة البيتكوين نشأت كحل عملي لإشكالية ازدواجية سعر الصرف، وكان الدافع وراء ظهورها هو حماية العالم من احتكار البنوك.

وأَضَافَ، خلال استضافته ببرنامج “ستوديو الإخبارية” بقناة “الإخبارية” أن أول ظهور فعلي لـ”البيتكوين” كان في 2010، وأن سعره الآن ارْتَفَعَ بشكل جنوني من 3000 دولار إلى 11000 دولار.

من ناحيته، اعتبر عبدالإله المالكي، رئيس قسم علوم وتقنية بصَحِيفَة المستقبل الإِلِكْتُرُونِيّ، أن البيتكوين عملة غير محسوسة ولها مخاطر كبيرة، حيث ترتفع وتنخفض دون سابق إِنْذَار.

أبرز مميزات البيتكوين، بِحَسَبِ “المالكي”، أنها سريعة التحويل والتداول، كسرعة إِرْسَال البيانات عبر الإنترنت، وتختلف عن سرعة العملات العادية التي قد تصل إلى خمسة أيام.

وَأكَّدَ أن البيتكوين يغلب عليها المقامرة، وأن أرباحها يستأثر بها عدد قليل جداً، وأن المواقع التي تحفظ فيها عملة البيتكوين غير آمنة وقد تتعرض للاختراق والسلب.

وأَضَافَ أن خسائر عملة البيتكوين كبيرة وهي محاربة من البنوك، ولم تعترف بها أَي دولة رسمياً. واختتم كلامه بالقول: “في البيتكوين قد تخسر ما تملكه كاملاً ولا أمل في استرجاع أَي شيء، فليس لديك الحق بالمطالبة ولا يوجد شخص تطالبه”.

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