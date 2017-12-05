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خطأ شائع نرتكبه عند استخدام هواتفنا الذكية

خطأ شائع نرتكبه عند استخدام هواتفنا الذكية
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تواصل – وكالات:

أصبحت الهواتف الذكية جُزْءَاً أسَاسِيّاً في حياتنا اليومية، ولكن معظمنا يرتكب خطأ شائعاً عند استخدامها دون إدراك ذلك.

ويعتقد المستخدمون أن عملية التخلص من التطبيقات عبر التمرير أو السحب إلى الأعلى، أمر ممتع ومفيد، ولكن لا ينْصَح بالقيام بهذا الخطأ غير المتوقع.

ويبدو أن الجميع يرتكب هذا الخطأ عند استخدام التطبيقات على الهاتف، ولكننا لا نعلم أن هذا الإجراء يضر ببطارية وأداء الهاتف عموماً، ومن الواضح الآن، أن تصميم الهواتف الحديثة يحاول منعك من القيام بذلك، ولكن دون جدوى.

يُذْكَرُ أَنَّ أنظمة التشغيل IOS وأندرويد، تنقل التطبيقات غير المفتوحة إلى حالة سبات مع الاحتفاظ بالمعلومات الموجودة؛ مَا يُتِيح إمكانية الوصول إلى مهمات محددة على الهاتف.

وسيكون الهاتف قادراً على حفظ عمر البطارية إلى جانب اسْتِمْرَار العمل بشكل جيد، دون الحاجة لإعادة فتح التطبيقات من جديد، بعد إغلاقها نِهَائِيّاً عبر السحب إلى الأعلى؛ لِذَا يحذر الخبراءُ المستخدمين مراراً وتكراراً من القيام بهذا الخطأ الشائع.

وللتأكيد على أن هذه العادة غير مفيدة على الإطلاق، تَجْدُر الإشارة إلى كَيْفِيَّة تصميم هاتف آيفون X، الذي يجعل من الصعب إغلاق التطبيقات، وذلك مع غياب الزر الرَئِيسِيّ والحاجة إلى اسْتِمْرَار الضغط على الجزء السفلي من الشاشة حتى تظهر مختلف التطبيقات المفتوحة، وَبِالتَّالِي ستكون العملية بطيئة نوعاً ما.

وبطبيعة الحال، توجد أسْبَاب لوجود هذه الميزة على هواتف آبل وجوجل، ففِي حَالِ تعطل التطبيق، أو توقف عن العمل، فإن إغلاقه عبر السحب إلى الأعلى يعد وسيلة فعالة لإعادة تشغيله من جديد.

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