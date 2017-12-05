«الحصيني» يتوقع: بدء مربعانية الشتاء الخميس المقبل يصاحبها موجات شديدة البرودة

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قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات المناخية المميزة، عبدالعزيز الحصيني: إن فصل الشتاء سيبدأ فعلياً، الخميس المقبل 19 – 3 – 1439 هـ، الْمُوَافِق 7 ديسمبر 2017، وستكون مدته 39 يوماً، أما فلكياً، فمِن الْمُقَرَّرِ أن يبدأ يوم 4 – 4 – 139 هـ، وَهُوَ مَا يوافق الانقلاب الشتوي في المملكة ونصف الكرة الأرضية الشمالي.

وأَضَافَ أن يوم الخميس المقبل، يطلق عليه “مربعانية الشتاء”، وسيكون فيه أَطْوَل ليلة وأقصر نهار في العام، بعده يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل.

وأَوْضَحَ أن المربعانية من المتوقع أن يرافقها موجة شديدة البرودة، أصلها قطبي، وتجتاح المناطق الشمالية والوسطى والشرقية والغربية من المملكة، وتنخفض درجات الحرارة في تلك المناطق إلى مَا دون الصفر مئوية.