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«القصبي» يكشف طريقة الاستثمار في مليارات التسوية من قضايا الفساد

«القصبي» يكشف طريقة الاستثمار في مليارات التسوية من قضايا الفساد
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير التجارة والاسْتِثْمَار ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة تَسْتَعِد لتوجيه مليارات الدولارات الناتجة عن اجتثاث الفساد إلى مشروعات التنمية الاقتصادية، قَائِلاً: “الآن لن تغلق الحكومة فمها أمام أَي حالة فساد”.

وكشف القصبي – الذي يتواجد في واشنطن للقاء رجال أَعْمَال أمريكيين – أن وزارة المالية خصصت حساباً خاصاً لتلقي أموال التسويات، وبخَاصَّة في ظل تقدير من جانب مكتب المدعي العامّ بأنها ستتراوح بين 50 مليار و100 مليار دولار بِحَسَبِ ‘‘رويترز‘‘.

وَتَابَعَ وزير التجارة، أن هذه الأموال التي تم تحصيلها، سيتم توفيرها للاحتياجات العامة للمواطنين خَاصَّة في مجال الإِسْكَان، ولن يتم استغلالها في أَي ملف آخر، فقط لمشروعات التنمية.

وكشف القصبي أن خصخصة مصانع الحبوب في مرحلتها النهائية، ومن الممكن إنجازها منتصف العام 2018.

وأَضَافَ بأن الحكومة ستخصص بعض الأموال لمساعدة قطاعات الغذاء واللوجيستيات والمستحضرات الصيدلانية (الطبية) والبتروكيماويات، على النمو، وذلك عبر اكتساب شركات محلية أُخْرَى ضمن برنامج التوسع عَالَمِيّاً الذي يترأسه.

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