«الإنذار المبكر» ينبّه: انخفاض بدرجات الحرارة وغبار يحجب الرؤية على 6 مناطق 

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نبه الإِنْذَار المبكر التابع للهَيْئَة العامة للأَرْصَاد وحماية البيئة إلى تعرض العديد من المناطق لموجة من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، تَشْمَل تدنياً في درجات الحرارة ونشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحجب الرؤية لمسافة 2 كم.

وفي التفاصيل توقع الإِنْذَار المبكر في سلسلة تَغْرِيدات عبر حسابه في “تويتر”، أن تتعرض منطقة الجوف والحدود الشمالية إلى موجة باردة ورياح مثيرة للأتربة والغبار، تصل إلى أكثر من 45 كم في الساعة، تحجب الرؤية لمسافة 2 كم، تبدأ من الساعة السابعة من صباح غد الأربعاء وتستمر حتى الساعة 23:00 من مساء الْجُمُعَة المقبل.

كما نَبَّهَ إلى تعرض منطقة حائل إلى موجة برودة ورياح نشطة تحجب الرؤية إلى أقل من 2 كم، تبدأ من الساعة 11:00 من صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة 16:00 من يوم السبت المقبل.

كما تتعرض القصيم أَيْضَاً لموجة من الطقس البارد ونشاط في الرياح تبدأ من الساعة 15:00 من يوم غدٍ الأربعاء وتستمر حتى الساعة 16:00 من يوم السبت المقبل.

وفي المدينة الْمُنَوَّرَة تبدأ الحالة الجوية من الساعة 21:00 من مساء غد الأربعاء، وتستمر حتى الساعة 18:00 من مساء السبت المقبل، وتَشْمَل الأجزاء الساحلية، وينبع، والأجزاء المجاورة.

أما في منطقة الرياض فتبدأ الحالة الجوية الساعة 6:00 من صباح الخميس المقبل، وتستمر حتى الساعة 18:00 من مساء يوم السبت المقبل، وتَشْمَل العاصمة الرياض.