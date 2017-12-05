الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

الوزراء: نأمل أن تسهم انتفاضة الشعب اليمني في تخليص بلادهم من التنكيل والتهديد

الوزراء: نأمل أن تسهم انتفاضة الشعب اليمني في تخليص بلادهم من التنكيل والتهديد

«الجبير» يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية بالكويت

«الجبير» يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية بالكويت

مصادر: توجُّه بخفض وزن رغيف الخبز

مصادر: توجُّه بخفض وزن رغيف الخبز

5.4 مليون مسكن في بالمملكة.. 36% منها مشغولة بأُسَر «أجنبية»

5.4 مليون مسكن في بالمملكة.. 36% منها مشغولة بأُسَر «أجنبية»

«الإنذار المبكر» ينبّه: انخفاض بدرجات الحرارة وغبار يحجب الرؤية على 6 مناطق 

«الإنذار المبكر» ينبّه: انخفاض بدرجات الحرارة وغبار يحجب الرؤية على 6 مناطق 
0

تواصل – فريق التحرير:

نبه الإِنْذَار المبكر التابع للهَيْئَة العامة للأَرْصَاد وحماية البيئة إلى تعرض العديد من المناطق لموجة من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، تَشْمَل تدنياً في درجات الحرارة ونشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحجب الرؤية لمسافة 2 كم.

وفي التفاصيل توقع الإِنْذَار المبكر في سلسلة تَغْرِيدات عبر حسابه في “تويتر”، أن تتعرض منطقة الجوف والحدود الشمالية إلى موجة باردة ورياح مثيرة للأتربة والغبار، تصل إلى أكثر من 45 كم في الساعة، تحجب الرؤية لمسافة 2 كم، تبدأ من الساعة السابعة من صباح غد الأربعاء وتستمر حتى الساعة 23:00 من مساء الْجُمُعَة المقبل.

كما نَبَّهَ إلى تعرض منطقة حائل إلى موجة برودة ورياح نشطة تحجب الرؤية إلى أقل من 2 كم، تبدأ من الساعة 11:00 من صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة 16:00 من يوم السبت المقبل.

كما تتعرض القصيم أَيْضَاً لموجة من الطقس البارد ونشاط في الرياح تبدأ من الساعة 15:00 من يوم غدٍ الأربعاء وتستمر حتى الساعة 16:00 من يوم السبت المقبل.

وفي المدينة الْمُنَوَّرَة تبدأ الحالة الجوية من الساعة 21:00 من مساء غد الأربعاء، وتستمر حتى الساعة 18:00 من مساء السبت المقبل، وتَشْمَل الأجزاء الساحلية، وينبع، والأجزاء المجاورة.

أما في منطقة الرياض فتبدأ الحالة الجوية الساعة 6:00 من صباح الخميس المقبل، وتستمر حتى الساعة 18:00 من مساء يوم السبت المقبل، وتَشْمَل العاصمة الرياض.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توقعات «الأرصاد»: بداية استقرار الحالة الجوية.. وغبار على 3 مناطق

توقعات «الأرصاد»: بداية استقرار الحالة الجوية.. وغبار على 3 مناطق

«الإنذار المبكر» ينبّه: ضباب يحجب الرؤية على القصيم

«الإنذار المبكر» ينبّه: ضباب يحجب الرؤية على القصيم

إعلان عن قطة مفقودة يثير الجدل.. وصاحبها يعلن مكافأة 10 آلاف ريال لمن يجدها

إعلان عن قطة مفقودة يثير الجدل.. وصاحبها يعلن مكافأة 10 آلاف ريال لمن يجدها

المنيع والمطلق والشثري: ما رأيناه بمعرض روائع الآثار يبرز المكانة التاريخية للمملكة (صور)

المنيع والمطلق والشثري: ما رأيناه بمعرض روائع الآثار يبرز المكانة التاريخية للمملكة (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مغردون يردون على «الاتصالات»: النت ضعيف والخدمة سيئة والأسعار نار
تقارير وحوارات

مغردون يردون على «الاتصالات»: النت ضعيف والخدمة سيئة والأسعار نار

المزيد
في انتظار تحقيقات النيابة.. الحقيقة الغائبة بواقعة تجمهر فتيات حول سيارة «الهيئة»
تقارير وحوارات

في انتظار تحقيقات النيابة.. الحقيقة الغائبة بواقعة تجمهر فتيات حول سيارة «الهيئة»

المزيد
مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات
تقارير وحوارات

مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات

المزيد
ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟
مقالات

ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>