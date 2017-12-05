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العمل تطرح منافسة على القطاع الخاص لتشغيل وإدارة مراكز التأهيل الشامل

العمل تطرح منافسة على القطاع الخاص لتشغيل وإدارة مراكز التأهيل الشامل
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تواصل – واس

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عزمها طرح عدة منافسات للقطاع الخاص لتشغيل وتقديم خدمات التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من الفئات العمرية كافة، سعيًا من الوزارة للارتقاء بخدمات التأهيل الشامل، لتمكين القطاع الخاص وتوسيع مساهمته بتقديم الخدمات التنفيذية، والوصول إلى أفضل المستويات التي تعود على شرائح المستفيدين بالنفع والفائدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .

ووجهت الوزارة دعوتها إلى المنشآت التي تتوفر لديها الخبرة في مجال التشغيل والإدارة والإشراف الصحي والطبي وتقديم الخدمات والاستشارات الطبية في مختلف التخصصات التي تحتاجها مراكز التأهيل، للتقدم للوقوف على مدى أهليتهم لاستلام كراسة الشروط والمواصفات التي ستوفرها الوزارة لاحقاً لتقديم عروضها الفنية والمالية فيما يخص تشغيل وإدارة مراكز التأهيل الشامل، وكذلك الاستفادة من مقترحاتكم حول إدارة وتشغيل مراكز التأهيل الشامل.

ويتطلب على الجهات المتقدمة وفقًا للوزارة، التواصل عبر البريد الالكتروني: A.S.ALOKIFI@MLSD.GOV.SA، وإرفاق صورة من السجل التجاري ساري المفعول مع ختمها بختم المورد، وصورة من شهادة الاشتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول مع ختمها بختم المورد، وصورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول مع ختمها من الجهة، وصورة من شهادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سارية المفعول، وصورة رخصة الاستثمار إذا كانت الجهة مرخصة وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي سارية المفعول، وصورة شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية المفعول (شهادة السعودة)، واتفاقية الشراكة أو التضامن (متى ما كان ذلك منطبقاً).

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