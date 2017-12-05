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سجن «عمدة» برازيلية سيّرت شؤون بلدتها عبر «واتسآب».. واختلست الملايين

سجن «عمدة» برازيلية سيّرت شؤون بلدتها عبر «واتسآب».. واختلست الملايين
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تواصل – وكالات:

أصدرت محكمة في البرازيل حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً على عمدة مدينة برازيلية حكمت بلدتها عبر تطبيق “واتسآب”، واتهمت بالفساد واختلاس الملايين من الميزانية المخصصة للتعليم.

وبدأت قضية ليديان ليتي، في شهر أغسطس عام 2015، عندما اتهمت بإهدار المال العام من خلال سرقة أموال المدارس في بلدة “بوم غارديم”، شمال غرب البرازيل.

ووجَّه المسؤولون المحليون هذه التهم للعمدة، البالغة من العمر 27 عاماً، فضلاً عن استخدامها تطبيق “واتسآب” لتسيير أمور البلدة بينما كانت هي تعيش حياة ترف في مدينة ساو لويس، عاصمة ولاية مارانهاو، على بعد حوالي 180 ميلاً من “بوم غارديم”.

وعادت ليتي بعد 39 يوماً من الفرار لتواجه معركة قانونية استمرت عامين ونصف، أسفرت أخيراً عن حكم بالسجن بحق ليتي لمدة 14 عاماً وشهرا واحداً، تليها ست سنوات من الإقامة الجبرية، بعد إدانتها بسرقة حوالي 6.14 مليون دولار أمريكي من صندوق التعليم.

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