بالأسماء.. «المواصفات والمقاييس» تعلن النتيجة النهائية للمسابقة الوظيفية

تواصل – فريق التحرير:
تعلن لجنة المسابقات الوظيفية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة النتيجة النهائية للمسابقة الوظيفية العامة وأسماء الناجحين المرشحين للوظائف الشاغرة والمعلن عنها خلال الفترة من 14-18/11 /1438هـ.
- لاستكمال إجراءات التعيين يرجى مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة في المقر الرئيسي بالرياض خلال الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، وإرفاق الأوراق المطلوبة.
الأوراق المطلوب إحضارها:
1- صورة الهوية الوطنية، مع الأصل.
2- صورة المؤهل العلمي، مع الأصل.
3- صورة دفتر العائلة للمتزوج.
4- عدد (2) صور شخصية.
5- رقم الأيبان للحساب البنكي.