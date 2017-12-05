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بالأسماء.. «المواصفات والمقاييس» تعلن النتيجة النهائية للمسابقة الوظيفية

بالأسماء.. «المواصفات والمقاييس» تعلن النتيجة النهائية للمسابقة الوظيفية
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن لجنة المسابقات الوظيفية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة النتيجة النهائية للمسابقة الوظيفية العامة وأسماء الناجحين المرشحين للوظائف الشاغرة والمعلن عنها خلال الفترة من 14-18/11 /1438هـ.

  • لاستكمال إجراءات التعيين يرجى مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة في المقر الرئيسي بالرياض خلال الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، وإرفاق الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوب إحضارها:

1- صورة الهوية الوطنية، مع الأصل.

2- صورة المؤهل العلمي، مع الأصل.

3- صورة دفتر العائلة للمتزوج.

4- عدد (2) صور شخصية.

5- رقم الأيبان للحساب البنكي.

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