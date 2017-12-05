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تحريك 4 محطات متنقلة لمراقبة جودة الهواء للتحقق من شكوى مواطنين

تحريك 4 محطات متنقلة لمراقبة جودة الهواء للتحقق من شكوى مواطنين
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تواصل- فريق التحرير:

نقلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 4 محطات متنقلة في كل من مدينة الرياض وجدة والمدينة والمنورة ومحافظة العلا لقياس جودة الهواء ورصد الملوثات الناجمة عن المصانع.

وأكد نائب مدير عام إدارة المقاييس والمعايير البيئية الأستاذ صالح اليامي أن عدد المحطات المتنقلة على مستوى المملكة 14 محطة، مشيراً إلى أنه من أهداف تلك المحطات رصد تلوث الهواء ‏الناجم عن ‏أدخنة المصانع المنتشرة على مستوى المملكة‏ التي بدورها تؤثر على حالة الجو والصحة العامة.

وأشار اليامي إلى اهتمام وتوجيهات معالي الرئيس العام الدكتور خليل بن مصلح الثقفي للاهتمام بشكاوى المواطنين من تلوث الهواء ‏نتيجة الانبعاثات الصادرة من المصانع والمنشآت الخدمية وما قد تسببه من ضرر على حالة الجو والصحة العامة، وبناء عليه تقوم الفرق المختصة بالهيئة بتحريك محطات متنقلة لمراقبة ورصد جودة الهواء داخل الأحياء القريبة من الأنشطة الصناعية التي من المحتمل أن تؤثر انبعاثاتها والتأكد من عدم وجود تجاوزات للمقاييس المسموح بها والتي نص عليها النظام العام للبيئة.

وأوضح اليامي أنه من ضمن المهام التي تقوم بها الهيئة في حال ورود شكاوى من وجود انبعاثات بتحريك محطات جودة هواء المتنقلة للرصد والمراقبة في محيط المنشآت الصناعية التي من المحتمل أن يكون لها تأثير مباشر على حالة الجو والصحة العامة نتيجة للانبعاثات الناجمة عنها، وفي حالة وجود مخالفة يتم التعامل معها عن طريق الجهات التنفيذية وإحالة المسؤول عن تلك المخالفة أو المتسبب في إحداث التلوث إلي الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه حسب النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية.

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