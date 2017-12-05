الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

الوزراء: نأمل أن تسهم انتفاضة الشعب اليمني في تخليص بلادهم من التنكيل والتهديد

الوزراء: نأمل أن تسهم انتفاضة الشعب اليمني في تخليص بلادهم من التنكيل والتهديد

«الجبير» يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية بالكويت

«الجبير» يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية بالكويت

مصادر: توجُّه بخفض وزن رغيف الخبز

مصادر: توجُّه بخفض وزن رغيف الخبز

5.4 مليون مسكن في بالمملكة.. 36% منها مشغولة بأُسَر «أجنبية»

5.4 مليون مسكن في بالمملكة.. 36% منها مشغولة بأُسَر «أجنبية»

هيئة الزكاة توضح فوائد تسجيل أكثر من منشأة كمجموعة ضريبية

هيئة الزكاة توضح فوائد تسجيل أكثر من منشأة كمجموعة ضريبية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه بإمكان منشأتين أو أكثر مقيمتين في المملكة العربية السعودية التسجيل كمجموعة ضريبية، حيث سيتم منحها رقماً خاصاً لحساب ضريبي واحد لتمثيل المجموعة.

ووفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستطاعة فردين أو أكثر من الأفراد الاعتباريين التسجيل في ضريبة القيمة المضافة كجهة واحدة خاضعة للضريبة، وذلك بعد حصولهم على موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وفي حال استيفاء المجموعة للمعايير المطلوبة.

وتعتبر صفة المجموعة الضريبية ذات أهمية خاصة وتحمل العديد من الفوائد والميزات، لا سيما بالنسبة للمنشآت الكبيرة والكيانات التابعة لها، كونها تساعد في تبسيط إجراءات الإقرار الضريبي، وعدم إخضاع التعاملات للمنشآت ضمن المجموعة الضريبية الواحدة والعاملة في المملكة لضريبة القيمة المضافة.

وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يمكن للمنشآت أو الأعمال المقيمة في المملكة التقدّم بطلب التسجيل كمجموعة ضريبية إلى الهيئة العامة للزكاة الدخل في حال امتلاكها 50% أو أكثر من رأس المال، أو امتلاك 50% أو أكثر من حقوق التصويت أو الملكية، أو أن يكون أحدهم على الأقل خاضعاً للضريبة، ما يعني أنه يكفي وجود فرد اعتباري واحد على الأقل بأن يكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة، ومؤهلاً للتسجيل فيها ضمن الأفراد الاعتباريين، ليصبح جميع الأفراد الاعتباريين مؤهلين هم أيضاً للانضمام إلى المجموعة الضريبية، على أن تتخطّى قيمة توريداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة الحدّ الأدنى المقرر للتسجيل الاختياري.

وبعد موافقة الهيئة على الطلب، تحصل المجموعة على رقم حساب ضريبة القيمة المضافة لتمثيل المجموعة، وتعليق أرقام حساب ضريبة القيمة المضافة لأعضاء المجموعة الآخرين المسجلين ، علماً أن هذا لا يعني إلغاء تسجيلهم في ضريبة القيمة المضافة.

وبما أن تقديم الطلب يكون عبر أحد أعضاء المجموعة المسجّلين بشکل فردي في ضريبة القیمة المضافة، يصبح هذا الفرد الاعتباري ممثلاً للمجموعة، ويتوجّب عليه الالتزام أمام الهيئة نيابة عن جميع أعضاء المجموعة الآخرين، دون الإخلال بالمسؤوليات المشتركة لباقي أعضاء المجموعة عن الضريبة، أو عن أي مبالغ أخرى قد تتوجّب للهيئة بناءً على أنشطتهم الفردية أو الجماعية/المشتركة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه باستطاعة المنشآت المؤهلة التقدّم بطلب التسجيل كمجموعة لضريبة القيمة المضافة، أو التسجيل بصفة فردية، من خلال المنصة الالكترونية المتوفّرة على الموقع الالكتروني الخاص بالضريبة VAT.GOV.SA، الذي يتضمن دليلاً إرشادياً يوفر شرح مبسطاً ووافياً للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال سعودي إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، تجنباً لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية الضرورية عنها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«تداول» تكشف حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على بيع وشراء الأسهم

«تداول» تكشف حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على بيع وشراء الأسهم

الخطوط السعودية: قائمة بالخدمات المشمولة بضريبة القيمة المضافة.. قريباً

الخطوط السعودية: قائمة بالخدمات المشمولة بضريبة القيمة المضافة.. قريباً

«الزكاة والدخل» تنظم ورشة عمل لقطاع المقاولات عن القيمة المُضافة

«الزكاة والدخل» تنظم ورشة عمل لقطاع المقاولات عن القيمة المُضافة

«الزكاة والدخل»: القيمة المضافة تشمل الملاعب المؤجرة بالأحياء

«الزكاة والدخل»: القيمة المضافة تشمل الملاعب المؤجرة بالأحياء

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مغردون يردون على «الاتصالات»: النت ضعيف والخدمة سيئة والأسعار نار
تقارير وحوارات

مغردون يردون على «الاتصالات»: النت ضعيف والخدمة سيئة والأسعار نار

المزيد
في انتظار تحقيقات النيابة.. الحقيقة الغائبة بواقعة تجمهر فتيات حول سيارة «الهيئة»
تقارير وحوارات

في انتظار تحقيقات النيابة.. الحقيقة الغائبة بواقعة تجمهر فتيات حول سيارة «الهيئة»

المزيد
مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات
تقارير وحوارات

مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات

المزيد
ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟
مقالات

ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>