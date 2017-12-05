خدمة جديدة من «فيسبوك» لحماية الأطفال

تواصل – وكالات:

بدأت شبكة “فيسبوك” في اختبار خدمة جديدة موجهة في الأساس لحماية الأطفال من التعرض لتجربة سيئة أثناء استخدام الموقع الأشهر حول العالم.

وأعلنت “فيسبوك” أنها بدأت في تجريب نسخة موجّهة للأطفال من تطبيق MESSENGER KIDS، على نطاق ضيّق في الولايات المتحدة الأمريكية لمستخدمي نظام IOS.

وقالت الشركة: إن “التطبيق الجديد سيُمكّن الوالدين من السيطرة على استخدام الأطفال لخدمة الـ(MESSENGE) والتعرف على من يتفاعل طفلهم، ولن يحتاج الطفل لامتلاك حساب في شبكة فيسبوك من أجل استخدام التطبيق، بل سيتم كل ذلك عن طريق حسابات الأهل”.

وأشارت إلى أن حساب الطفل سيكون على حساب الـ”MESSENGER” فقط وليس على فيسبوك، وبالتالي لن يظهر حساب الطفل في نتائج البحث.

وبحسب “فيسبوك” فإن الأهالي سيقومون بتحميل التطبيق على جهاز الطفل ثم تسجيل الدخول باستخدام حسابهم الشخصي من أجل منح الصلاحيات اللازمة وإنشاء حساب للطفل.

أما عن طريقة إضافة أصدقاء جدد فالطفل لن يستطيع القيام بذلك دون الرجوع لوالديه، إذ يحتاج أهله لإرسال طلب صداقة لأهل الطفل الثاني أولاً، لتظهر قائمة بأطفالهم. بعدها، يمكن اختيار الطفل وإضافته لقائمة الأصدقاء.

ويستطيع الطفل من خلال التطبيق الجديد الذي من المفترض أن يتم استخدامه على أنظمة أندرويد الشهر المقبل، يستطيع إجراء مكالمات الفيديو أو المحادثات الكتابية بسهولة، وسيكون بمقدور الأطفال تبادل الصور والرسم عليها أيضاً.

ويمكن للطفل التبليغ عن الحسابات الموجودة لديه أو حذفها، وسيستلم الأهل تنبيهاً عند القيام بهذا الأمر؛ لحماية الطفل قدر الإمكان ومنعه من التعرض لأي تجربة سيئة.

كما أكدت الشركة أن التطبيق لن يعرض أي إعلانات، وبالتالي حمايتهم من أي محتوى غير مراقب من جانب الوالدين، وخصصت فيسبوك موقعاً خاصاً للتعرف على المزيد من المعلومات حول الخدمة الجديدة.