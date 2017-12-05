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بمشاركة 20 ألف متطوع.. «الصحة» تطلق حملة «تطوعي صحة» مساء اليوم

بمشاركة 20 ألف متطوع.. «الصحة» تطلق حملة «تطوعي صحة» مساء اليوم
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تواصل – فريق التحرير

يطلق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مساء اليوم الثلاثاء حملة “تطوعي صحة” واستراتيجية التطوع الصحي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر.

وأكدت الصحة، أنها تبنت تنفيذ حملة “تطوعي صحة” على مستوى جميع منشآتها الصحية بهدف نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها من خلال قيام كل من المديريات الصحية والمدن الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية بتنفيذ مبادرات تطوعية في اليوم العالمي للتطوع يشترك فيها قيادات المنشأة والعاملين فيها.

وأوضحت أنه سيشارك في الحملة التطوعية “20 ألف متطوع من منسوبي الوزارة” في يوم التطوع العالمي، وتفعيل 40% من المنشآت الصحية لتصميم أكثر من 2000 مبادرة صحية تطوعية وتنفيذ 60 ألف ساعة تطوعية في اليوم العالمي للتطوع، كما سيتم من خلالها تسليط الضوء على الأعمال التي تهدف لتعزيز وتمكين العمل التطوعي للمجتمع .

وأبانت الصحة أن استراتيجية التطوع الصحي هي عبارة عن استراتيجية موحدة ومتكاملة على مستوى المملكة لتطوير وتفعيل التطوع الصحي للممارسين الصحيين من جميع الفئات ومن جميع القطاعات الحكومية والخيرية والخاصة، لرفع مستوى الخدمات الصحية وإيصال الخدمة الصحية التطوعية للمستفيد بأعلى جودة وأسرع وقت.

وتهدف إلى بناء استراتيجية تفعيل التطوع للقطاع الصحي مراعية لأولويات القطاع الصحي وتوجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وتحديد أولويات المبادرات على مستوى (النظم- الآليات – المحفزات) ، وبناء خطة تنفيذية تفصيلية للاستراتيجية ، محددًا فيها أصحاب المصلحة المختلفين والادوار المتوقعة منهم ، ومعرفة واقع التطوع الصحي في المملكة ، وتحديد أدوار وزارة الصحة في التطوع الصحي ، وتحديد نماذج تطوعية (قوالب) تطبيقية للممارسين الصحيين .

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