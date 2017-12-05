«هيئة البيئة»: 445 مخالفة بيئية شملت مختلف مناطق المملكة

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سجلت الفرق التفتيشية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمناطق المملكة عدد 445 مخالفة بيئية لمنشآت خالفت الأنظمة والاشتراطات البيئية خلال شهر صفر الماضي 1439 هـ في مختلف مناطق المملكة، حيث نفذت 1234 زيارة تفتيشية.

وقال نائب الرئيس العام لشؤون المناطق الدكتور عبدالله الجازع: إن الزيارات التفتيشية التي نفذها عدد من الفرق المختصة من الهيئة والتي شملت مختلف مناطق المملكة تضمنت 63 لجنة، حيث سجلت منطقة الرياض 230 زيارة، ومكة المكرمة 311 زيارة، في حين سجلت المدينة المنورة 145 زيارة تفتيشية، والشرقية 167 زيارة، منطقة عسير شملتها 206 زيارات، 92 زيارة لمنطقة تبوك، و83 زيارة لمنطقة جازان.

ورصدت الفرق التفتيشية على إثر تلك الزيارات 445 مخالفة بيئية، حيث سجلت منطقة مكة المكرمة ارتفاعاً في المخالفات بعدد 173 مخالفة، في حين شهدت منطقة الرياض 56 مخالفة بيئية، و20 مخالفة في المدينة المنورة، و67 مخالفة في الشرقية، في حين سجلت منطقة عسير 73 مخالفة، و44 مخالفة في منطقة تبوك 12 مخالفة في جازان.

واستقبلت فروع الهيئة في نفس الفترة 38 بلاغاً من مختلف مناطق المملكة على وجود مخالفات بيئية في المنشآت، كانت معظمها في منطقة الشرقية بعدد 15 بلاغاً.

وسجلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كذلك استقبال 271 طلب ترخيص بيئي في مختلف مناطق المملكة، حيث تصدرت منطقة الرياض في طلبات التراخيص بعدد 128 طلباً، 48 طلباً استقبلتها فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية 38 طلباً، والمدينة المنورة 23 طلباً، ومنطقة عسير بعدد 27 طلباً، في حين سجلت منطقة تبوك 4 طلبات تراخيص بيئية، ومنطقة جازان 3 طلبات خلال نفس الفترة.