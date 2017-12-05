«الجبير» يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية بالكويت

تواصل- فريق التحرير:

قالت وزارة الخارجية عبر حسابها في “تويتر”، إن وزيرها، عادل الجبير، سيترأس وفد المملكة في القمة الخليجية، التي تعقد بالكويت.

وتنعقد القمة الـ38 لمجلس التعاون الخليجي، اليوم، في الكويت، على وقع النار اليمنية التي اشتعلت الاثنين باغتيال الحوثيين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أثناء توجهه إلى مسقط رأسه في سنحان جنوب صنعاء.

ووصل إلى الكويت، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والذي يترأس وفد بلاده إلى أعمال الدورة الـ38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان، فهد بن محمود آل سعيد، لتمثيل السلطان قابوس بن سعيد في القمة الخليجية، فيما يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة، الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.