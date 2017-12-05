الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

مصادر: توجُّه بخفض وزن رغيف الخبز

مصادر: توجُّه بخفض وزن رغيف الخبز

5.4 مليون مسكن في بالمملكة.. 36% منها مشغولة بأُسَر «أجنبية»

5.4 مليون مسكن في بالمملكة.. 36% منها مشغولة بأُسَر «أجنبية»

اليمن.. تفاصيل وصور جديدة للحظة مقتل «صالح» قرب مسقط رأسه

اليمن.. تفاصيل وصور جديدة للحظة مقتل «صالح» قرب مسقط رأسه

الإرهابي عبدالملك الحوثي يعترف بقتل الرئيس اليمني السابق

الإرهابي عبدالملك الحوثي يعترف بقتل الرئيس اليمني السابق

«الجبير» يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية بالكويت

«الجبير» يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية بالكويت
0

تواصل- فريق التحرير:

قالت وزارة الخارجية عبر حسابها في “تويتر”، إن وزيرها، عادل الجبير، سيترأس وفد المملكة في القمة الخليجية، التي تعقد بالكويت.

وتنعقد القمة الـ38 لمجلس التعاون الخليجي، اليوم، في الكويت، على وقع النار اليمنية التي اشتعلت الاثنين باغتيال الحوثيين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أثناء توجهه إلى مسقط رأسه في سنحان جنوب صنعاء.

ووصل إلى الكويت، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والذي يترأس وفد بلاده إلى أعمال الدورة الـ38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان، فهد بن محمود آل سعيد، لتمثيل السلطان قابوس بن سعيد في القمة الخليجية، فيما يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة، الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اليوم.. انعقاد القمة الخليجية في الكويت

اليوم.. انعقاد القمة الخليجية في الكويت

تحضيرات القمة الخليجية.. المجلس الوزاري: سنعزز مسيرتنا لتحقيق التطلعات والآمال

تحضيرات القمة الخليجية.. المجلس الوزاري: سنعزز مسيرتنا لتحقيق التطلعات والآمال

الجبير يصل قصر بيان.. مقر انعقاد المجلس الوزاري تمهيدًا لـ«القمة الخليجية» (صور)

الجبير يصل قصر بيان.. مقر انعقاد المجلس الوزاري تمهيدًا لـ«القمة الخليجية» (صور)

الدوحة: أمير قطر سيحضر القمة الخليجية بالكويت

الدوحة: أمير قطر سيحضر القمة الخليجية بالكويت

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

في انتظار تحقيقات النيابة.. الحقيقة الغائبة بواقعة تجمهر فتيات حول سيارة «الهيئة»
تقارير وحوارات

في انتظار تحقيقات النيابة.. الحقيقة الغائبة بواقعة تجمهر فتيات حول سيارة «الهيئة»

المزيد
مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات
تقارير وحوارات

مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات

المزيد
ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟
مقالات

ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟

المزيد
عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)
تقارير وحوارات

عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>