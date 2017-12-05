«الشؤون الإسلامية» تعيّن الشيخ المطلق رئيساً للمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه

تواصل- واس:

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قراراً بتعيين معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبد الله بن محمد المطلق رئيساً لمجلس إدارة المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه خلفاً للدكتور صالح بن غانم السدلان – رحمه الله -.

وأثنى الدكتور عبد الله المطلق على إسهامات الدكتور السدلان الفعّالة في مجال الدعوة إلى الله، مؤكداً فقد الساحة الدعوية ومنابرها له، مشيداً بمشاركاته العلمية في تقديم الندوات والمحاضرات والتأليف والتعليم الجامعي، إضافة إلى أعماله الأخرى المتعلقة بالعناية بالقرآن الكريم وعلومه.

ورفع الشيخ المطلق شكره وتقديره للقيادة الحكيمة على رعايتها واهتمامها بكتاب الله تعلماً وتعليماً وتحاكماً إليه والتزاماً بهديه القويم، مشيداً بالدعم غير المحدود للعمل الخيري ، لاسيما جمعيات ومراكز تعليم وتحفيظ القرآن الكريم.

يشار إلى أن المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه تأسس عام 1410 هـ وكان الشيخ السدلان أحد المؤسسين له، واستطاع المركز تقديم نموذج متميز ورائد في مجال تعليم القرآن ومدارس الإصلاحيات والسجون وأبناء الجاليات غير الناطقين بالعربية، حيث بلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 28 ألف دارس ودارسة في فروعه الستة المنتشرة في مناطق المملكة.