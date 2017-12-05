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نسبة توطين قطاع الذهب والمجوهرات بالقصيم 100%

نسبة توطين قطاع الذهب والمجوهرات بالقصيم 100%
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم تركي بن عبدالرحمن المانع أن نسبة التوطين لمحلات بيع الذهب والمجوهرات بالقصيم بلغت 100% حيث يشغلها أكثر من 246 سعودياً؛ وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بقصر العمل في نشاط بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة على السعوديين.

وأشار المانع إلى أن هذه المهنة كانت ولا تزال تدار بأيادٍ سعودية منذ عهود، وأنها من المهن التي قد امتهنا أبناءُ المنطقة وتوارثتها الأجيالُ، مبينًا أن هذا القرار من شأنه أن يخلق فرص عمل جذابة للسعوديين من الجنسين.

من جانبه بيَّن مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم لقطاع العمل أحمد بن فهد الوتيد أن فرع وزارة العمل بالمنطقة أطلق بداية الأسبوع الجاري فرق تفتيشية في مكاتب العمل بمنطقة القصيم وبمشاركة الرافد الأمني استهدفت محلات بيع الذهب والمجوهرات نفذ من خلالها أكثر من 102 زيارة تفتيشية، مضيفاً أن الجولات التفتيشية الميدانية مستمرة بجميع الفترات الصباحية والمسائية وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار.

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