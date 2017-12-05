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سماء تُمطر «عناكب قاتلة»

سماء تُمطر «عناكب قاتلة»
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت صور نشرها أحد سكان أستراليا عقب سقوط أمطار غزيرة، مبيناً أنها أدت إلى جلب الكثير من العناكب القاتلة إلى منازل الناس.

وأبانت الصورة التي نشرتها صاحبة المنزل على موقع “رديت”، أن ثمانية عناكب من النوع السام والقاتل سقطت على شرفتها.

وقالت: “عندما تعيش في ولاية فيكتوريا، يجلب المطر جميع هذه الأرامل الأسترالية الميتة إلى الشرفة، تأكدوا من أن نوافذكم مغلقة”، مشيرةً إلى أن “بعض العناكب لا تزال على قيد الحياة”.

وأكد أحد المعلقين على الخبر، أن لدغة الأرملة الأسترالية، من الأنواع الأكثر خطورة بين العناكب في القارة، وهي مؤلمة جداً وغالباً ما تكون مميتة.

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