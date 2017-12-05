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بالفيديو.. قتلى وجرحى في انفجار ضخم ضرب «حمص» السورية

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تواصل – فريق التحرير:

قُتل 10 مدنيين سوريين وأُصيب عشرات آخرون، اليوم الثلاثاء، في انفجار سيارة مفخخة قرب دوار النزهة بمدينة حمص.

وأظهر مقطع مصور بثته حسابات سورية عبر “تويتر”؛ موقع الانفجار وتصاعد الدخان الأسود الناجم عنه، حيث هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء لموقع الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية سورية، أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة داخل “سرفيس” في شارع الأهرام قرب مشفى المالك بحي عكرمة الجديدة الموالي للنظام السوري.

إلى ذلك، تبنى تنظيم “داعش” عملية تفجير السيارة المفخخة بحمص، قائلاً: إنها “استهدفت تجمعاً لقوات الأسد وقتلت منهم 11 عنصراً”.

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