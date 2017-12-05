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«واشنطن بوست»: مراهق أمريكي يعترف بتحرشه بـ50 طفلاً منذ سن العاشرة

«واشنطن بوست»: مراهق أمريكي يعترف بتحرشه بـ50 طفلاً منذ سن العاشرة
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تواصل – سامر محمد:

أخبر مراهق أمريكي، محتجز بأحد أقسام الشرطة، المحققين بأنه قَامَ بجذب طفلين إلى غرفته الفندقية وتحرش بهما، لكنها ليست المرة الأولى فقد تحرش تَقْرِيبَاً بـ50 طِفْلَاً وطفلة في مدن كاليفورنيا الجنوبية بَدْءَاً من سن العاشرة وَهُوَ الآن يبلغ من العمر 18 عاماً.

وأشارت صَحِيفَة “واشنطن بوست” الأمريكية إلى أن إحدى الأمهات تواصلت مع الشرطة، للإبلاغ عن ابنها بِتُهْمَة التحرش الجنسي بالأطفال، حيث اتصل المتهم بأمه وأبلغها بأنه تحرش جنسياً بطفلين قبل وقت قصير.

وأَضَافَت الصَحِيفَة أن المتهم اعْتَرَفَ بأنه أقام صداقة مع طفلين شقيقين أحدهما في الثامنة من العمر، والآخر في الرابعة حيث كانا يقيمان في نفس الفندق مع والديهما.

ولفتت إلى أن والدي الطفلين سمحا لهما بالذهاب إلى غرفة المتهم مساء الْجُمُعَة الماضية وحدث التحرش حينها، ولا يعرف حتى الآن سبب سماح الوالدين لطفليهما بالتوجه إلى غرفة المتهم.

ولفتت الصَحِيفَة إلى أن المتهم محتجز حَالِيَّاً وكفالة إطلاق سراحه تبلغ مليون دولار، ومِن الْمُقَرَّرِ أن يظهر أمام المحكمة الأربعاء القادم.

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