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«بلومبيرج»: حان وقت تدمير الحوثيين.. وإيران ملجؤهم الوحيد
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تواصل- سامر محمد:

سلطت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية الضوءَ على قيام الطائرات الحربية للتحالف بقصف القصر الرئاسي في صنعاء، في تحرك تصعيدي للهجمات ضد المتمردين الحوثيين بعد قتلهم للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، عقب تركه للتحالف معهم ووقوفه إلى صف التحالف الذي تقوده المملكة.

وأشارت إلى أن القصر الرئاسي الذي يحتله الحوثيون الآن قُصف في 7 غارات على الأقل أمس، وهي المرة الأولى التي يُستهدف فيها المبنى منذ بدء الحرب.

وأضافت أن مقتل “صالح” قد يغير مسار الحرب في اليمن، في الصراع الذين ينظر إليه باعتباره جزءاً من صراع إقليمي واسع بين المملكة وإيران التي تدعم المتمردين.

ونقلت عن “بيتر ساليسبيري” الباحث البارز في معهد “تشاتهام هاوس” بلندن أن المملكة كانت تعمل من أجل إبرام اتفاق مع “صالح” والذي كان يمثل أفضل فرصة لخروج الحوثيين دون مكاسب، لكن بعد مقتل “صالح” ستفعل المملكة كل شيء ممكن لتدمير الحوثيين.

وتوقع بعض المحللين أنه بمقتل “صالح” وانهيار التحالف مع الحوثيين، سيضعف المتمردون من خلال تقلص أعداد قواتهم وبالتالي تضعف قدرتهم على السيطرة على الأرض، وقد يتوجهون بشكل أكبر تجاه إيران طلباً لزيادة الدعم، أو يدركون في النهاية أنه مع تفكك تحالفهم مع أنصار “صالح” عليهم أن يتفاوضوا.

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