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هل يمنع التهاب «الكبد سي» الزواج؟ (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

نفى الدكتور معتز هاشم، استشاري أمراض الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد، انتقال “التهاب الكبد سي” عن طريق الاتصال الجنسي، مؤكداً أنه لا يمنع الزواج.

وقال “هاشم” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “تويتر”: إن “انتقال (التهاب الكبد سي) نادراً جداً عن طريق الاتصال الجنسي، وبالتالي فإنه لا يمنع الزواج إطلاقاً، وعلى المريض أن يعيش حياة طبيعية وأن يلجأ للعلاجات الحديثة”.

وأوضح الاستشاري، أن انتقال “فيروس سي” يكون عن طريق “الدم ومشتقاته” و”الإبر”، مثل أماكن الحجامة الغير مرخصة وغير نظيفة، والتشارك في “أمواس الحلاقة” بالحج مثلاً، ومؤكداً أنه لا ينتقل عن طريق الطعام والشراب.

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