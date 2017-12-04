أمانة الرياض تتلقى 3 آلاف شكوى طارئة خلال 3 أشهر

تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لبلدي الرياض محمد الشويمان، إن الشكاوى الواردة بحسب التقرير ربع السنوي الأخير إلى مركز طوارئ أمانة الرياض، تعد مؤشرا خطرا، ويجب أخذه في الحسبان، إذ رصد تقرير آلاف الشكاوى الواردة يوميا، منها 3 آلاف شكوى طارئة خلال 3 أشهر فقط.

وأضاف ” الشويمان”، “تلك الشكاوى ليست الوحيدة، بل هناك وصلت إلى المجلس عن طريق الأعضاء تقدر بنحو 1000 شكوى من كل عضو خلال دورة انتخابية الواحدة”.

وأكد، أن الشكاوى الواردة إلى المجلس البلدي وأمانة الرياض كثيرة، من أبرزها الشكاوى المتعلقة بالحفريات، مشددا على أنها من أكثر المشكلات البلدية التي يشتكي منها أهالي الرياض.