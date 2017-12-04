«المياه» توضِّح 3 أسباب لارتفاع الفواتير.. وتُقدّم نصيحتين

تواصل- الرياض:

قال مدير عام المياه بمنطقة الرياض المهندس عبدالله بن أحمد عريشي: إن “التسربات التي تحدث في الخزانات أو في الشبكات الداخلية لمنزل العميل، وكذلك الاستخدام المفرط للمياه، إضافة إلى استخدام المياه في غير أغراض الشرب كري المزروعات مثلاً؛ تُسهم بشكل مباشر في ارتفاع مبالغ الفواتير”.

وأكد أهمية الفحص الدوري للخزانات والشبكات الداخلية والتأكد من سلامتها والحرص على الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها، باعتبارها نعمة عظيمة لا تقدر بثمن.

وأضاف أن “مياه الرياض طورت عمليات إجراءات الفوترة بشكل يضمن تطبيق معايير الجودة في إصدار الفواتير بشكل دقيق”، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية استجابة العملاء لطلبات تحديث العملاء لبياناتهم.